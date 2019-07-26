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В Подмосковье пройдет VI ежегодный Golf & Jazz

27 июля в загородном гольф-клубе «Форест Хиллс» пройдет музыкальный Golf & Jazz под открытым небом.

В программе фестиваля — турнир для гольфистов, джазовый концерт, праздничный ужин и множество подарков и сюрпризов от партнеров фестиваля. Кульминацией станет торжественная церемония награждения гольфистов и большой гала-концерт Sasha Magerova Band.

Golf & Jazz уже зарекомендовал себя как уникальное событие не только для любителей гольфа, но и для ценителей хорошего отдыха благодаря творческим мастерским, креативным сценариям, элитным памятным подаркам и звездным гостям. В разные годы на Golf & Jazz выступали: LRK TRIO и Полина Зизак, джазовый квартет Антона Баронина и певица Мари Карне, солист джазового оркестра им. О. Лундстрема Юрий Шихин с мэтрами российского джаза.

Официальный партнер турнира — компания TAG Heuer.

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