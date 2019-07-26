Между хайпом и трендом

Франчайзинг в России является одним из драйверов роста малого и среднего бизнеса. В Удмуртии сейчас по франшизам работает свыше ста предприятий, при этом особой востребованностью пользуются недорогие проекты с инвестициями до 500 тыс. рублей. Собственные бренды активно продвигают и местные компании. Эксперты отмечают высокий спрос на франшизы, при этом 95% из них называют пустышками. Основные тренды и подводные камни этого рынка обсудили за круглым столом, организованном Корпорацией развития Удмуртии и “Ъ-Удмуртия”.

Рост рынка

Россия входит в число мировых лидеров по темпам роста рынка франчайзинга, в 2018 году он вырос по сравнению с предыдущим на 20%. При этом франшизы из России внутри страны занимают порядка 62% рынка. Половина компаний работает по таким условиям менее пяти лет. Об этом на круглом столе «Франчайзинг в Удмуртии: тренд или хайп», организованном “Ъ-Удмуртия” и Корпорацией развития республики, рассказал генеральный директор корпорации Константин Сунцов.

Константин Сунцов Фото: Амир Закиров

«Количество франшизных точек увеличилось на 20 тыс. и составило сегодня 70 тыс. по всей России. В среднем в одной точке работают 15 человек, т.е. это более миллиона россиян. Треть компаний представляет сегмент общественного питания. По Удмуртии такой статистики нет, но на сайте "Бибосс" указано, что в Удмуртии 112 франшиз, 102 из них в Ижевске. 20% представляют сферу розничной торговли, 10% — общественного питания, 10% — услуги для населения»,— отметил господин Сунцов.

По его словам, в Удмуртии отмечается спрос на недорогие франшизы до 500 тыс. руб., при этом появилось много подобных предложений, на которые реагируют начинающие бизнесмены. «Зачастую для многих предпринимателей франчайзинг — это первый шаг в бизнес. Мы решили, что будем помогать советом, деньгами и делом»,— рассказал руководитель корпорации. Она запустила портал с базой знаний по франчайзингу, где можно найти правильный договор с франчайзи, информацию по упаковке франшизы, план действий. Этой базой активно пользуются посетители из других регионов. Корпорация помогает франчайзерам из Удмуртии представить свои продукты на российских и международных выставках на едином стенде региона. В этом году семь компаний примут участие в выставке Buybrand.

Фото: Амир Закиров

Руководитель Удмуртского фонда развития предпринимательства Алексей Вьюгов отметил, что покупатели франшиз могут воспользоваться существующими продуктами этой государственной микрокредитной организации. При этом отдельное предложение для франчайзи было невостребованным, так как воспользоваться они им могли, если использовали бренды из Удмуртии. Как правило, местные предприниматели предпочитают покупать франшизы из других регионов, «чтобы не толкаться на одном рынке с владельцами брендов». «Есть сегмент начинающих предпринимателей, для которых предусмотрены займы по льготным ставкам, в их числе этим продуктом пользуются и покупатели франшиз»,— пояснил господин Вьюгов.

По словам господина Сунцова, отдельных банковских продуктов для франчайзинга на данный момент нет, при этом на уровне Минэкономразвития России прорабатывается вопрос по мерам поддержки. Он отметил, что франчайзинг является одним из драйверов роста малого и среднего бизнеса, и власти понимают, что его развитию необходимо способствовать.

Модный тренд

Игорь Балобанов и Наталия Лемец Фото: Амир Закиров

Франчайзинг стал очень модным в России, однако часто начинающие предприниматели покупают лишь плохо упакованную идею без адекватных расчетов. Это приводит к тому, что бизнес просто не начинает работать и не приносит прибыль. Как рассказал основатель консалтинговой компании «Решение есть» Игорь Балобанов, к ним часто обращаются молодые люди с подобными проблемами. «Я их прошу показать документы. Честно говоря, это просто веселые картинки — какие-то листочки, которые не объясняют суть бизнес-модели. Самое главное — нет подтвержденных финансовых результатов. В России есть такое веяние — продавать идеи, упакованные во франшизу»,— Игорь Балобанов.

При этом, по словам эксперта, франшиза должна быть готовой платформой, которая будет работать в любом регионе, а франчайзерам необходимо заниматься маркетинговым сопровождением покупателей и обучением персонала. Директор компании «Этажи» в Ижевске Наталия Лемец отметила, что существуют сегменты рынка, которые практически не охвачены франчайзингом и свободны для развития, в частности бизнес, связанный с агентствами недвижимости, а наличие у сети стратегии развития помогает франчайзи увидеть перспективы на будущее. Руководитель УК «Термы» Юрий Бычков также обратил внимание, что важно искать идеи, которые будут работать не вчера и не только в настоящее время, но и на годы вперед. При этом если одни франшизы служат скорее возможностью для начинающих предпринимателей попрактиковаться в бизнесе, то другие — мегабренды — могут оказывать позитивное влияние не экономику региона. Подобные проекты важно поддерживать, республике нужны такие крупные франчайзеры, считает господин Бычков. Они в свою очередь помогают развивать бизнес помельче.

Денис Дмитриев Фото: Амир Закиров

Директор компании «Оконные фильтры», имеющей в настоящее время 108 франчайзи в 55 городах восьми стран мира, Денис Дмитриев отметил, что спрос на франшизы в России очень большой. Заявки франчайзерам приходят сотнями, и часто предприниматели попадают на авторов плохо упакованных и непросчитанных моделей бизнеса. «Ожидания от таких отношений завышенные у обеих сторон. Люди, которые хотят купить франшизу, часто ищут волшебную таблетку от бедности и труда. Есть предприниматели, которые покупают франшизу впрок»,— рассказал господин Дмитриев. Он отметил, что средняя конверсия по рынку составляет около 2%. Из тех, что приобрел франшизу, 30% действительно оказываются успешны, а остальные 70% франчайзерам придется тянуть.

Выбор за потребителем

Совладелец и директор группы компаний «Прядки в порядке», имеющей 150 салонов по России, Марина Попова говорит, что выбор остается в первую очередь за потребителем. «Если предприниматель хочет работать по франшизе, он прежде всего сам должен все разузнать, как она работает, приехать на место, посмотреть, где располагается точка, как себя ведет персонал, пользуется ли она спросом у клиентов. Но так поступают очень немногие. Спрос в России на франшизы настолько большой, что на любую найдется покупатель, но в течение года многие франчайзи закрываются»,— отмечает эксперт.

Марина Попова Фото: Амир Закиров

Ее компания занимается обучением персонала для франчайзи, в том числе онлайн, и предоставляет необходимые материалы для работы. Качественно упакованная франшиза не является стопроцентным залогом успеха для потенциального франчайзи, т.к. он работает в условиях конкурентного рынка и должен понимать, что само собой ничего не делается. Любой бизнес требует усилий. Франшиза позволяет предпринимателю сэкономить время, а иногда и деньги, и запустить бизнес быстрее, освобождает от прохождения целого ряда процедур, связанных с регистрацией товарного знака, разработкой дизайна и многого другого, пояснили участники круглого стола. При этом в любом случае необходимо повышать финансовую грамотность как франчайзеров, так и франчайзи, отметили представители компаний.

Алексей Кононов Фото: Амир Закиров

Совладелец сети «Горячий пельмень» Алексей Кононов выразил мнение, что рынок франчайзинговых предложений нуждается в неком регулировании, чтобы обезопасить вложения начинающих предпринимателей. «По моему мнению, 95-99% франшиз — это пустышки, просто пользуются финансовой неграмотностью молодых людей. Делают на коленках франшизу, создают вокруг нее хайп, а потом делают следующую. Да, ответственность на том, кто покупает, но ведь и данные по финансам дают порой ложные. Надо законодательство создавать»,— сказал господин Кононов. Сам он вместе с партнерами решил пока прекратить продажу своих франшиз и сконцентрироваться на развитии собственной сети кафе.

Юрий Бычков Фото: Амир Закиров

Юрий Бычков считает, что отдавать отношения франчайзеров и франчайзи под государственное регулирование не стоит. «Сейчас это дикий рынок, но настанет период, когда мы все научимся работать с франшизами, и рынок сформируется. Если мы ограничим законодательство, то это будут лишь дополнительные проблемы — им только дай волю, все ограничат»,— отметил предприниматель.

Константин Сунцов считает, что здесь должны действовать в первую очередь рыночные процессы, большой интерес к франшизам связан с эффектом низкой базы. Начинающих предпринимателей нужно просвещать, чтобы они могли выбирать стоящие предложения и правильно оформлять отношения с франчайзерами, и корпорация сейчас этими вопросами занимается.

Михаил Красильников