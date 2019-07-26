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Экс-директору «Килстройинвеста» предъявили окончательное обвинение

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК предъявил окончательное обвинение бывшему директору строительной компании «Килстройинвест» (застройщик проблемного ЖК «Миловский парк») Дмитрию Комлеву, сообщает пресс-служба ведомства. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По ходатайству следствия Дмитрию Комлеву и второму обвиняемому по уголовному делу — бывшему исполнительному директору «Килстройинвеста» Павлу Рыцеву — избрана мера пресечения: господин Комлев оставлен под домашним арестом, а господину Рынцеву суд запретил «определенные действия», отметили в СК.

Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков «Миловского парка», которые дожидаются сдачи домов с 2014 года, было возбуждено в 2017 году. Потерпевшими признаны более 1,5 тыс. участников долевого строительства. Сумма ущерба превышает более 2 млрд руб. Дмитрий Комлев был задержан в мае этого года, а Павел Рыцев — в июне.

Олег Вахитов


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