Кандидат в мэры Новосибирска обратится в правоохранительные органы из-за возможных угроз

Бывший вице-губернатор Новосибирской области, кандидат в главы города от «Справедливой России» Виктор Козодой готовит заявления в прокуратуру, ФСБ, МВД и СКР об угрозе его жизни и здоровью. Об этом говорится в обращении политика, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам Виктора Козодоя, он получил сообщение с угрозами, в котором отправитель заявляет, что ему «не сойдет с рук», а сам он что-то «доведет до конца», якобы угрожая совершить некие действия в адрес Виктора Козодоя. «Сообщение поступило с номера телефона известного новосибирского бизнесмена Дмитрия Михайловича Терешкова, одного из хлебных королей области, супруга которого работает в мэрии. Так как у меня нет никаких общих дел с Терешковым, <…> данную угрозу со стороны Терешкова я увязываю исключительно с моей политической и общественной деятельностью»,— написал Виктор Козодой.

Претендент в мэры отметил, что рассматривает эти действия как «попытку давления на кандидата» и считает их «недопустимыми». “Ъ-Сибирь” не удалось связаться с Дмитрием Терешковым — он не отвечал на звонки.

Юлия Сасевич