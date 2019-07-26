В Челябинске вводят запрет на передвижение большегрузов в дневное время

По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера в региональном центре вводится запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Сотрудники ГИБДД начинают массовые проверки автотранспортных предприятий города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Поводом для такого решения послужило случившееся сегодня утром смертельное ДТП с участием автокрана и нескольких маршрутных автобусов, в результате которого погиб один человек, еще семь были госпитализированы.

«Рейдовые мероприятия, направлены на выявление маршрутного пассажирского транспорта, а также большегрузного и автомобилей спецтехники, не отвечающих требованиям безопасности»,– сообщает пресс-служба полицейского главка. В рамках мероприятий сотрудники ГИБДД проверят водителей на наличие необходимых документов, в автотранспортных предприятиях изучат порядок выпуска машин на линию, проведение медицинского осмотра водителей и осуществление контроля за техническим состоянием автопарка.