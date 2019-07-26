В Татарстане житель получил полтора года колонии за заказ препаратов для потенции

Житель Агрыза получил полтора года лишения свободы в колонии строгого режима за заказ через онлайн-магазин сильнодействующих препаратов, сообщается на сайте прокуратуры. Мужчину признали виновным в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Суд выяснил, что 33-летний мужчина заказал препараты у неустановленного лица в конце февраля 2019 года. Подсудимого задержали в марте во время получения посылки на почте.

Название препарата не приводится, однако в ведомстве подчеркнули, что медикаменты предназначены для «повышения выносливости и мужской силы», уточняет «Дождь».

“Ъ-Казань”