СКР по Ямалу возбудил уголовное дело о хищении почти 500 тонн нефти

Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело по факту хищения около 484 т нефти с нефтепровода Уренгой—Холмогоры (принадлежит «Транснефть-Сибирь»). Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере») и 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам).

Следователи считают, что с 1 июня по 14 июля 2019 года группа лиц незаконно подключились к нефтепроводу в Пуровском районе, нарушив его работу. Сумма ущерба предприятию составила не менее 10 млн руб.

«Один из причастных к преступлению задержан. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствие устанавливет все обстоятельства совершенного преступления, а также другие лица, причастные к совершению преступлений»,— сообщили в СКР.