Сотрудника МЧС в Петербурге отправили под домашний арест за взятку

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника территориального отдела по Невскому району управления гражданской защиты регионального ГУ МЧС Николая Васильева. Его подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в июле года Васильев, используя свое служебное положение, потребовал от представителя компании «Спецстрой ГО» взятку в размере 2 млн рублей за способствование в согласовании актов о снятии с учета защитных сооружений гражданской обороны АО «Газпромнефть-Аэро» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», подготавливаемых организацией, в реестре ГО и ЧС МЧС РФ. Васильев был задержан при передаче ему через посредника муляжа денежных средств.

Против меры пресечения подозреваемый не возражал, хотя при допросе вменяемых деяний не признал. Под домашним арестом он пробудет как минимум до 23 сентября.