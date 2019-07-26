В Самарской области собираемость платежей за вывоз ТКО составляет 59 %

Собираемость платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Самарской области составляет 59,13%. Об этом на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

Министр отметил что одна из причин такой собираемости – отсутствие актуальной базы абонентов. Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что в области «есть муниципалитеты, которые нашли подход к решению вопроса». «У нас была компания-перевозчик, которая работает и сейчас. Вместе мы еще раз сверили всю информацию по абонентам и передали ее региональному оператору», – рассказал глава Сергиевского района Алексей Веселов.

Директор ООО «ЭкоСтройРесурс» (регоператор по обращению с ТКО) Михаил Захаров сообщил, что в регионе заключены договоры с 10 тыс. юрлицами. «Но в предыдущие годы не все компании заключали договора на вывоз отходов. Всего в Самарской области работает 19 тыс. компаний, с которыми нам предстоит поработать», – уточнил господин Захаров.

Ани Айвазян