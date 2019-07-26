Треть собственных доходов бюджета Краснодара обеспечивает потребительская сфера

В бюджете Краснодара 31,2% от общих собственных доходов обеспечивают предприятия потребительской сферы. В городе сосредоточено около 40% всего розничного товарооборота и 60% оптовой торговли Краснодарского края, сообщили в мэрии.

В целом, потребсфера столицы Кубани представлена около 9 тыс. юридическими лицами и почти 24 тыс. индивидуальными предпринимателями. В городе работает более 10 тыс. объектов всех форматов розницы.

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей в Краснодаре составляет более 1362 кв. м, что превышает почти в два раза среднекраевой уровень и выше соответствующих показателей в других городах Юга России.

Василий Хитрых