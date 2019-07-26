Бюджет Ростовской области на 2019 год увеличился на 5 млрд рублей

Законодательное собрание Ростовской области внесло изменения в бюджет региона на 2019 год. Собственные доходы бюджета Ростовской области в этом году увеличатся на 4,5 млрд руб., сообщает управление информационной политики региона. Кроме того, из федерального бюджета в областную казну поступит 481 млн руб., которые пойдут на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Регион на 2 млрд руб. увеличит расходы на выплату зарплат некоторым категориям бюджетников. Еще 1,2 мдрд пополнят региональный дорожный фонд и 1 млрд руб. дополнительно направят на ЖКХ. Средства областного бюджета также перераспределят на приоритетные направления, в том числе строительство и ремонт объектов образования, культуры, спорта.

Таким образом, доходная часть областного бюджета на этот год составит 184 млрд руб, а расходная – 195 млрд руб.

Дарья Голякова