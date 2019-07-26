В Краснодаре директор мусороперерабатывающей компании получил три года колонии за загрязнение почвы

Директор мусороперерабатывающей компании «Абинск-ТБО» Анна Ланцева признана виновной в загрязнении почвы (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и уничтожении лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК РФ), сообщила прокуратура Краснодарского края. Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с выплатой штрафа в сумме 150 тыс. руб. Ущерб от ее действий составил 72 млн руб.

ООО «Абинск-ТБО» осуществляет обработку мусора и лома черных металлов, является одним из региональных операторов по обращению с отходами в Краснодарском крае. В 2011 году предприятие заключило с администрацией города Абинска договор аренды участка для эксплуатации свалки бытовых отходов. Следствие установило, что в период с июня 2015 года по сентябрь 2017 года Анна Ланцева, нарушая нормы природоохранного законодательства, распорядилась размещать бытовые отходы IV класса опасности за пределами арендованной территории на землях лесного фонда, а также на участках сельскохозяйственного назначения. В результате этих действий директора ООО «Абинск-ТБО» произошло загрязнение прилегающих к свалке земель опасными химическими веществами — мышьяком и ванадием. От воздействия вредных веществ, попавших в почву, произошла гибель 426 деревьев.

Анна Ланцева не признала себя виновной и обжаловала решение суда первой инстанции, заявив, что ее вина не доказана. Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменения.

Анна Перова, Краснодар