Петербургские дома подготовят к отопительному сезону к середине сентября

К 15 сентября 23,4 тыс. зданий Петербурга должны получить паспорта готовности к отопительному сезону.

Как сообщили в пресс-службе Жилищного комитета, в настоящее время проверки качества подготовки домов проведены в 524 зданиях, из них в 49 выявлены нарушения. За допущенные нарушения в отношении управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК возбуждено 12 дел об административных правонарушениях на 480 тыс. руб. Больше всего нареканий у проверяющих вызвало состояние подвалов, теплоцентров и лестничных клеток.

При этом доля выявленных зданий с нарушениями по качеству подготовки к зимнему сезону снизилось за год с 39% до 9%.