На Кубани директор свалки устроила экологическую катастрофу

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без удовлетворения жалобу адвокатов директора ООО «Абинск-ТБО» Анны Ланцевой на решение нижестоящей инстанции. Ранее Абинский городской суд признал ее виновной в порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и уничтожении и повреждении лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК РФ), приговорив к трем годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. руб.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2011 году госпожа Ланцева заключила договор аренды земельного участка под свалку бытовых отходов с администрацией Абинска. Полигон располагается 2,8 км западнее от города. Однако в период с июня 2015-го по сентябрь 2017 года женщина разместила бытовые отходы IV класса опасности за пределами арендованной ей территории на землях лесного фонда, а также на участках сельхозназначения, принадлежащим на праве собственности другому юрлицу.

В результате этого произошло загрязнение прилегающих к свалке земель мышьяком и ванадием. От воздействия химических элементов, попавших в почву, погибли 426 деревьев, и произошло загрязнение лесной почвы. Общий ущерб от экологического бедствия составил свыше 72 млн руб.

Дмитрий Михеенко