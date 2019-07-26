На Кубани руководитель мусороперерабатывающей компании осуждена на три года за вред природе

Краснодарский краевой суд подтвердил законность приговора Анне Ланцевой, директору ООО «Абинск-ТБО», которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) и ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений), сообщила прокуратура края. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, в 2011 году Анна Ланцева от имени ООО «Абинск-ТБО» заключила с администрацией городского поселения договор аренды земельного участка для эксплуатации свалки бытовых отходов. Участок расположен на расстоянии 2,8 км от города Абинска. В период с июня 2015 года по сентябрь 2017 года госпожа Ланцева осуществила размещение бытовых отходов IV класса опасности за пределами арендованной территории на землях лесного фонда, а также на участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих другому юридическому лицу.

В результате действий директора ООО «Абинск-ТБО» произошло загрязнение прилегающих к свалке земель опасными химическими веществами – мышьяком и ванадием. От воздействия вредных веществ, попавших в почву, произошла гибель 426 деревьев, ущерб превысил 72 млн руб.

Анна Перова, Краснодар