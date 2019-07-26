Рогозин считает, что негативные статьи о космической отрасли были заказными

Специалисты «Роскосмоса» подсчитали, что около $2 млн было потрачено на негативные публикации в адрес главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и космической отрасли в целом. Об этом заявил сам господин Рогозин в Центральном научно-исследовательский институте машиностроения.

По его словам, подобные публикации нужны тем людям, которые «сводят счеты, в том числе личные, за свои собственные ошибки, у кого накоплены обиды». «Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое… Не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его. И как корова языком слизнула — все исчезло»,— сказал господин Рогозин (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, он подчеркнул, что 40 человек с космодрома Восточный были посажены в тюрьму за вложение украденных денег в публикации СМИ «для дискредитации отрасли в целом» и его лично.

В декабре руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко заявлял, что против «''Роскомоса'' была запущена информационная кампания», чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе. Он тогда не уточнил, кто причастен к предполагаемой атаке.