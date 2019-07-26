Задержанный ФСБ экс-чиновник мэрии Барнаула попал под следствие

Бывший председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии Барнаула в Алтайском крае стал фигурантом уголовного дела о растрате. Об этом сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

По версии следствия, с января по май 2019 года подозреваемый обеспечил и лично подписал фиктивные документы, содержащие завышенную стоимость услуг, оказанных одной из компаний. Они касались проведения спортивно-массовых мероприятий. «Бывший чиновник получил реальную возможность распорядиться данными денежными средствами в размере 216 тысяч рублей по собственному усмотрению»,— говорится в сообщении ведомства. После получения части суммы его задержали оперативники из краевого управления ФСБ.

Ранее председателем комитета по физической культуре и спорту мэрии Барнаула был Алексей Каретников, но в июне 2019 года глава города Сергей Дугин снял его с должности.

Илья Николаев