Определен подрядчик на поставку компьютеров для школ Пермского края

Определился победитель аукциона на поставку компьютеров и комплектующих средств для школ Пермского края. Как указано на сайте госзакупок, подряд получит московское ООО «INLINE Technologies Group». При начальной стоимости контракта в 292 млн руб. общество оценило свои услуги в 275 млн руб. Еще один участник — ООО «Инсистком» предложил поставить оборудование за 276 млн руб.

Победитель должен поставить в 25 школ Перми и Пермского края 474 ноутбука, 1130 планшетов и 1543 системных блока, 200 акустических систем и ряд комплектующих.