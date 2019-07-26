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Определен подрядчик на поставку компьютеров для школ Пермского края

Определился победитель аукциона на поставку компьютеров и комплектующих средств для школ Пермского края. Как указано на сайте госзакупок, подряд получит московское ООО «INLINE Technologies Group». При начальной стоимости контракта в 292 млн руб. общество оценило свои услуги в 275 млн руб. Еще один участник — ООО «Инсистком» предложил поставить оборудование за 276 млн руб.

Победитель должен поставить в 25 школ Перми и Пермского края 474 ноутбука, 1130 планшетов и 1543 системных блока, 200 акустических систем и ряд комплектующих.

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