Экс-депутат заксобрания Пермского края решил не возвращаться в Россию

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Марков, находящийся в розыске и вошедший в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова как бизнесмен, в отношении которого рекомендовано не избирать меру пресечения в виде ареста, решил не возвращаться в Россию. Об этом сообщает РБК-Пермь. По данным портала, господин Марков попробует уладить проблемы с правоохранительными органами РФ из-за рубежа.

Экс-депутат заксобрания Пермского края Андрей Марков был объявлен в международный розыск в сентябре 2015 года. Он стал фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость и о долгах двух коммерческих компаний. Позже оба дела были объединены одно производство. Расследование было приостановлено в связи с отсутствием господина Маркова на территории России.

В январе 2019 года Генеральная прокуратура РФ рассмотрела обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей России Бориса Титова в интересах прав ряда российских бизнесменов об отмене им меры пресечения с целью обеспечения возможности участия в производстве следственных действий. Как указывается в ответе ведомства, в отношении экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Андрея Маркова, привлекаемого к ответственности за хищения, мера пресечения, связанная с лишением свободы, не избиралась. Поэтому в Генпрокуратуре не усматривают препятствий для его возвращения в Россию и явки в следственный орган.