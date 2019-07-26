«Меньше вариантов и выше цена» Светлана Бардина — о рынке апартаментов в Москве

Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина оценивает, как изменились цены на апартаменты в Москве в первом полугодии 2019-го.

Меньше вариантов и выше цена — так выглядят итоги I полугодия на столичном рынке апартаментов. Аналитики компании «Метриум» подсчитали, что объем предложения снизился на 13% в количестве лотов и на 5% по общей площади.

На первичном рынке апартаментов было представлено 119 проектов с общим объемом предложения порядка 9,74 тыс. лотов общей площадью более 760 тыс. кв. м. С начала года стартовали продажи в девяти новых комплексах. В первом квартале на рынок вышло пять объектов. Во втором квартале рынок пополнился еще четырьмя проектами.

Структура предложения по округам не претерпела значительных изменений. По-прежнему лидирующую позицию занимают три округа: Центральный, Северный и Северо-Восточный. Примечательно, что доля центра немного сократилась, несмотря на то, что за полгода в продажу здесь вышли семь новых проектов в локации.

Наибольший объем предложения представлен в апарт-комплексах бизнес-класса (Это 45%). Четверть предложения сосредоточена в комплексах массового сегмента. Оставшаяся часть лотов приходится на премиум и элитный классы — 16% и 13% соответственно.

За I полугодие 2019 года заметно сократилась доля предложения в объектах на начальной стадии строительства, до 18%. В корпусах на этапе монтажа этажей она напротив увеличилась и составила 31,5%. Сопоставимые доли заняли лоты в объектах на стадии отделочных работ и в домах, введенных в эксплуатацию — около 25% у каждого.

Средняя цена квадратного метра подросла во всех классах. Но наибольшее изменение зафиксировано в элитном сегменте — сразу 16%, до 879 тыс. руб.