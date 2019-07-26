Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова побеседовала с главой креативной студии Chanel Патрисом Легеро и узнала, как устроена работа ателье по производству ювелирных украшений.



В ювелирно-часовом мире мануфактурность — правило хорошего тона. Важно не только творить люкс руками, но и руками собственных сотрудников, то есть иметь свое производство.

Chanel — дом модный, а не ювелирный или часовой. Но в hard luxury он решил прийти всерьез и надолго, а потому сначала были куплены производственные мощности для часов в Швейцарии, а потом появилось и свое ювелирное производство, вернее, ателье haute joaillerie на Вандомской площади. Открыли его в 2012-м, а расположилось оно прямо над ювелирно-часовым бутиком Chanel, напротив дизайн-студии марки.

Как работает это ателье, мне рассказал глава креативной студии Chanel Патрис Легеро. В Chanel он работает уже 10 лет, а вообще дизайном украшений занимается 27 лет. Раньше он сотрудничал с Cartier и Van Cleef & Arpels: «В Chanel я больше 10 лет работаю главным дизайнером украшений и я чувствую себя очень свободным, как и все люди, занимающиеся в компании творчеством. Я не перед кем не отчитываюсь, разве что — перед собой».

Ателье на Вандоме делает не все украшения haute joaillerie, а только самые сложные и программные. К созданию каждой коллекции haute joaillerie марка привлекает еще около двух десятков ювелирных ателье: «Мы сотрудничаем только с парижскими ателье, каждое из которых в совершенстве владеет той или иной техникой. В зависимости от коллекции и задач мы привлекаем разные мастерские».

В собственном ателье Chanel сейчас работает 20-25 ювелиров. И, как говорит Легеро, ателье продолжает расти:

«Но мы растем очень медленно. Мы не хотим стать слишком большой мастерской и не хотим расти слишком быстро. Потому что для нас самое главное — контролировать качество».