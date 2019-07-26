Обозреватель ИД "Ъ" Дарья Цивина рассуждает о том, зачем в Москве открывают гастромаркеты и к чему приведет такая тенденция.



Открытие новых гастромаркетов — «Балчуг» на месте ресторана GQ, гастромаркета «Дегустатор» в «Башне "Федерация"» и гастрогалереи в ЦДМ на Лубянке — вызвало широкий резонанс в рядах гастрономической московской общественности. Возможно, и потому что впереди Москву ждет еще целая череда открытий — основатели «Балчуга» в лице компании «КО:Маркет» обещают распространиться по всем районам, вплоть до спальных. Gremm Group в сентябре откроет рынок с фудхоллом на Ленинском, ближе к МКАДу, то есть тут тоже налицо продвижение от центральных районов в сторону окраин (компании принадлежат Центральный рынок на Рождественке, Центральный на Маросейке, Усачевский и Москворецкий).

Возникает тревожный вопрос — а нужно ли нам такое количество гастромаркетов? То есть для чего они нужны владельцам и застройщикам, догадаться несложно, понятно, и для чего они нужны арендаторам. Но вот нуждаются ли потребители ли во всех этих клонированных «гастрономических колхозах», кажется, вообще никто не задумывается.

Между тем, достаточно заглянуть в новый гастромаркет «Балчуг», чтобы лишний раз убедиться: с открытием каждого нового фудмолла новых концепций и свежих форматов появляется все меньше и меньше. Смотришь на вывески и тут же понимаешь, эти стоят в «ДЕПО», этих видел на гастрономической улице Streat, у этих точки на Центральном и Маросейке. Прямо как сетевые магазины в торгово-развлекательных центрах. И, разумеется, никакого гастроэнтузиазма эта однообразная картина не вызывает.