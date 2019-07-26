Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков — о густом лесу у подножия горы Фудзи, который угнетающе действует на оказавшихся в нем путников.

Япония сегодня, густой лес Аокигахара у подножия горы Фудзи. Японцы называют его «Дзюкай», что означает «море деревьев». Почва леса выглядит так, словно какая-то неведомая сила пыталась выкорчевать огромные стволы. Узловатые, причудливо переплетенные корни выходят наружу, не в силах пробить лавовую породу. Здесь множество пещер и расщелин, протяжность их может достигать сотен метров.

Эксперты указывают на высокую плотность деревьев, из-за чего все звуки в лесу приглушены и заблудиться в нем легче легкого. Густые кроны не пропускают дневной свет, а внешние звуки не слышны человеку. Тишина сразу режет ухо, а атмосфера — это отмечают все — давит на психику.

Дзюкай имеет чрезвычайно дурную славу. В средние века отчаявшиеся бедняки приносили сюда своих старых и немощных родственников, оставляя их умирать от голода. Есть поверье, что духи умерших так и не покинули свое последнее пристанище и мстят живым за страдания. Многие туристы даже отмечают свой путь лентой или шнуром, чтобы потом было легче найти дорогу обратно. На компас надеяться не стоит, он «сходит с ума», так как в этой области находятся залежи железной руды.

Короче, у самоубийц это место является вторым по популярности в мире (после моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско). В год полиция находит здесь от 30 до 80 тел. На лесных тропинках расставлены плакаты, которые призывают потенциальных самоубийц подумать о близких и позвонить, чтобы получить помощь. А кое-кто считает, что в одном из самых страшных мест на планете обитают демоны, которые и внушают бедолагам мысли о суициде.