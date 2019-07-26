Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич рассказывает, за какую цену ушли драгоценности из коллекции шейха Сауда бен Мухаммеда Аль-Тани.

В Нью-Йорке прошел 12-часовой марафон с названием Maharajas & Mughal Magnificence. Британская AntiquesTradeGazette называет аукцион, на котором семья катарских шейхов Аль-Тани распродавала свои драгоценности, событием, которое случается once-in-a-generation («один раз в поколение»). Посмотрим на результаты.

Коллекция человека, которого называли при жизни «величайшим собирателем мира», шейха Сауда бен Мухаммеда Аль-Тани (1966-2014 гг.), состояла из 400 драгоценностей Великих Моголов и их окружения. Аукционный дом Christie’s в партнерстве с консультационной фирмой The Fine Art Group получил за нее $109 млн. Мировые эксперты арт-рынка терялись в догадках: почему коллекция, триумфально проехав по крупнейшим музеям мира, — от лондонской галереи Виктории и Альберта до пекинского Дворцового музея, — вышла на торги именно сейчас, а не вошла в состав формирующегося в Дохе катарского Лувра? То ли рынок сейчас на пике, и катарские финансисты это чувствуют, то ли собрание нелюбимого сына не по душе верховному правителю эмирата.

Зато дилеры и собиратели в восторге.

Аукцион стартовал с лота с подвеской Cartier, так называемой devant-de-corsage, сделанной в 1912 году. Три самых крупных камня украшения имеют размеры 34, 23,5 и 6,5 карат. Лот ушел чуть слабее нижнего эстимейта, за 7,3 млн фунтов. В 2014-м в Женеве та же подвеска была продана за 10,5 млн фунтов стерлингов. Вот так.

Зато вдвое превысила ожидания экспертов пряжка из изумрудов, сапфиров и бриллиантов, выполненная также Cartier для Международной ювелирной выставки в Париже в 1925 году. Центральный изумруд здесь размером в 38,71 карата. Украшение сделано для Сибил Сассун. Лот ушел за 1 млн фунтов. Это был один наиболее ярких примеров сочетания индийских цветных камней и форм с западным стилем.

И еще один лот с историей — эгрета или орнамент тюрбана, выполненный около 1910 года дизайнерами ар-деко Полем Ирибом и Робертом Линцелером. Сейчас эгрета продана за 360 тыс. фунтов, а 10 лет назад, в 2010-м, она прошла торги в провинциальном Дорсете за сумму в несколько десятков тысяч.