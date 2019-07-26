Автомобили учатся самостоятельной парковке

Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский рассказывает о том, как Daimler и Bosch первыми в мире получили разрешение на применение технологии, которая позволяет автомобилю парковаться самостоятельно, без участия водителя.

Компании Daimler и Bosch поделились новостью о том, что первыми в мире получили разрешение на применение технологии парковки без участия водителя. Как эта технология работает?

Водитель выходит из машины и на смартфоне дает автомобилю команду парковаться, что тот и делает без участия хозяина, а после точно так же подает себя «к подъезду» для посадки. В конкретном случае процесс основан на взаимодействии между интеллектуальной инфраструктурой парковки, поставляемой Bosch, и автомобильной техникой Mercedes-Benz.

Датчики Bosch, установленные в гараже, контролируют коридор движения автомобиля и его окрестности, предоставляя всю необходимую для управления транспортным средством информацию. Технология в автомобиле преобразует команды инфраструктуры в маневры. Таким образом автомобиль может двигаться вверх и вниз между уровнями парковки. Если датчики инфраструктуры обнаруживают препятствие, автомобиль немедленно останавливается.

Справедливости ради надо сказать, что другой немецкий автопроизводитель, имени которого мы называть здесь не будем, поскольку именинник сегодня Daimler, еще несколько лет назад оснастил свой флагманский седан аналогичной системой. Нажимаешь кнопку на ключе от автомобиля, и машина сама отправляется искать свободное парковочное место даже на обычной стоянке, не оборудованной датчиками Bosch. Вот только пользоваться этой системой было нельзя, потому что не был решен ряд законодательных вопросов, например, кто должен отвечать, если случится авария, а водителя за рулем не было.

Поэтому то, что власти земли Баден-Вюртемберг разрешили компаниям Daimler и Bosch использовать разработанную ими совместно технологию — безусловная победа пионеров автономного вождения. Еще недавно машины подобным образом парковались только в музее Mercedes-Benz в Штутгарте. Теперь они смогут это делать и в других местах. А водители вслед за утратой умения управляться с механической коробкой передач утратят еще один навык — самостоятельной парковки «по зеркалам».