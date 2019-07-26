Организацию пропускного режима на вокзале Ростов-Главный проконтролирует прокуратура

Южная транспортная прокуратура проверила вокзал Ростов-Главный и нашла в его действиях нарушение прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с новыми требованиями безопасности встречающие и провожающие могут пройти в здание вокзала только по разовым пропускам. Чтобы избежать больших очередей у входа, на вокзале Ростов-Главный должно быть предусмотрено оперативное увеличение выдающих пропуска работников. Однако работники вокзала не следили за увеличением пассажиропотока и не принимали меры для быстрой выдачи пропусков.

Прокуратура вынесла представления руководителям Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов и Ростовского отряда ведомственной охраны –филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» на Северо-Кавказской железной дороге. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров на вокзале Ростов-Главный.

Дарья Голякова