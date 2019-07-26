29 июня 2019 состоялось грандиозное открытие роскошного пляжного комплекса «Кемпински Гранд Отель Геленджик»!

О пляжном комплексе

Над созданием этого дорогостоящего проекта работала целая команда профессионалов во главе с архитектором-дизайнером Екатериной Степаненко.

Вдохновленная исключительным морским пейзажем Геленджикской бухты, Екатерина создала концепт уникального пляжа, функционального и удобного для пользования любого отдыхающего.

На концепцию и выбор материалов значительно повлиял индивидуальный стиль отеля «Кемпински Гранд Отель Геленджик». В проекте использован бежевый и белый цвет, панели под дерево, а также синие акценты в аксессуарах, которые дополняют морские пейзажи и корпоративный стиль сети отелей «Кемпински».

Новый многофункциональный комплекс, расположенный в шаговой доступности от отеля занимает площадь более 6 000 кв.м., протяженность пляжной галечной зоны 160 м.

Территория пляжа является уникальным местом для проведения различных мероприятий, банкетов и свадебных церемоний. Банкет на закате с живописным видом сделает вечер поистине незабываемым! В состав пляжного комплекса входят два потрясающих пирса, которые идеально подойдут для свадебной церемонии.

Пляжный ресторан «Мистраль», рассчитанный на 100 посадочных мест, помимо блюд европейской кухни, предлагает гостям попробовать свежие Черноморские морепродукты, блюда из хоспера и авторские десерты от известного местного Шеф-повара Марата Аксанова.

Открывая неповторимые виды на Геленджикскую бухту, ресторан предлагает гостям прекрасную возможность оценить кулинарные шедевры.

Широкая кальянная карта, восхитительные фирменные коктейли, музыка в стиле лаунж создают расслабляющую атмосферу.

Ресторан «Мистраль» открыт для гостей ежедневно с 10:00 до 23:00.

Зона отдыха с комфортабельными шезлонгами и зонтами рассчитана на 300 персон. Вечером гости могут насладиться впечатляющими закатами и чарующими пейзажами Черноморского побережья.

Основной идеей проекта являлось создание сердца пляжа - главного эксклюзивного бара, вокруг которого проходит все движение, расходясь в разные стороны, подобно линиям морской раковины.

Рядом с баром находится сцена для выступлений и проведения развлекательной программы во время мероприятий, которые будут проводиться на пляжном комплексе.

Современная волейбольная площадка является еще одной уникальной отличительной чертой комплекса. Оборудованная самым современным оборудованием, площадка может быть использована для проведения различных соревнований, чемпионатов и спортивных мероприятий для взрослых и детей.

На пляже предусмотрена ежедневная анимационная программа для маленьких гостей. Пока родители проводят время, отдыхая на пляже, их дети будут заняты с аниматорами. В ближайшее время на пляже будет установлена детская игровая зона, где будет создано комфортное и безопасное пребывание юных гостей.

Пляж работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

О вечеринке

Открытие роскошного пляжного комплекса состоялось 29 июня 2019 г.

Гости вечера наслаждались праздничной атмосферой и стали первыми, кто ознакомился с разнообразием услуг, предоставляемых на пляжном комплексе. Для отеля была большая честь приветствовать представителей руководства сети отелей «Кемпински», представителей городской администрации, VIP-гостей, а также постоянных гостей отеля.

Как уже было отмечено на мероприятии, новый пляжный комплекс «Кемпински Гранд Отель Геленджик» с уверенностью можно считать одним из лучших на Юге России, поскольку здесь созданы идеальные условия для отдыха!

О «Кемпински Гранд Отель Геленджик»

«Кемпински Гранд Отель Геленджик» расположен на первой линии побережья Черного моря, на мысе Толстый Геленджикской бухты.

В отеле 379 номеров, в том числе 30 люксов и 70 номеров и люксов в бунгало.

На территории отеля работают 2 ресторана и 4 бара, где гости могут не только поесть, но и неформально пообщаться, отдохнуть, провести романтический вечер, отметить торжественное событие.

Современный фитнес-центр в отеле – это идеальное место для поддержания спортивной формы во время путешествия. Дополнить впечатления можно посещением Kempinski The Spa.

«Кемпински Гранд Отель Геленджик» – лучшее место для проведения мероприятий. Многофункциональный конгресс-центр позволяет организовывать события самого высокого уровня: конференции, деловые встречи, мероприятия, а также свадьбы.

www.kempinski.com/gelendzhik

О группе отелей «Кемпински»: Созданная в 1897 году, группа отелей «Кемпински» является старейшим гостиничным оператором класса «5 звезд люкс» в Европе. Историческое наследие «Кемпински» раскрывается через непревзойденный индивидуальный сервис и богатые традиции гостеприимства в коллекции эксклюзивных отелей с индивидуальным характером. Сегодня «Кемпински» объединяет 76 пятизвездочных отелей в 34 странах и продолжает расширять свою коллекцию в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Все они объединены ценностями и высокими стандартами бренда «Кемпински», при этом в каждом случае отражают культуру и стиль региона своего расположения. Портфолио «Кемпински» включает исторические гранд-отели, современные городские отели, знаменитые курорты и престижные резиденции для частного проживания. Все они предоставляют гостям прославленный сервис «Кемпински», но каждый раз дарят возможность уникальных открытий – культурных, гастрономических и дизайнерских.

Группа отелей «Кемпински» является членом-основателем Всемирного гостиничного альянса (Global Hotel Alliance): самого крупного в мире объединения независимых гостиничных брендов.

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Алена Лукина · Менеджер по рекламе и связям с общественностью

Кемпински Гранд Отель Геленджик

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