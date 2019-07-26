Подозреваемый в похищении катера сотрудник полиции пытался скрыться и был арестован

В Краснодаре арестован бывший сотрудник МВД, обвиняемый в присвоении служебного катера «Стриж-4», якобы пропавшего в Туапсе во время наводнения в октябре 2018 года, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Майор Андрей Мишков до увольнения из полиции исполнял обязанности начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району.

По данным СУ СКР, экс-полицейский обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официальных документов (ч.3 ст.159, ч.1 ст.285, ч.2 ст.327 УК РФ). Факты преступной деятельности Андрея Мишкова были выявлены сотрудниками отдела в городе Туапсе УФСБ России по Краснодарскому краю. 24 октября 2018 года, после сильного шторма и паводка, майор Мишков доложил руководству ОВД о пропаже патрульного катера «Стриж-4», затем организовал служебную проверку и представил руководству акт о том, что катер якобы смыло в море. На самом деле катер находится в лодочном ангаре на территории морского порта Туапсе. По версии следствия, обвиняемый нанес МВД ущерб на сумму 730 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела была получена оперативная информация о том, что сотрудник полиции намеревается скрыться, в связи с чем следователем в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом было удовлетворено.

Анна Перова, Краснодар