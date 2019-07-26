В Тольятти обнаружили незаконный детский лагерь

Роспотребнадзор направил в департамент образования Тольятти сообщение о функционировании несанкционированного детского лагеря по улице Жилина, 52А, кабинет 207. Об этом сообщает городская администрация.

Специалисты департамента образования выехали на место размещения дневного лагеря в детском центре «Планета звезд». «На момент проверки в кабинете находилось семь детей в возрасте 6 -10 лет, один вожатый. Первоначальный осмотр показал несоответствие помещения требуемым нормам. По словам вожатой, дети обедают в близлежащем кафе, полдник организуется в помещении центра», – поясняют в мэрии.

Информация о несанкционированном лагере направлена в прокуратуру Тольятти, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти, министерство образования и науки Самарской области.

Ани Айвазян