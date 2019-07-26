На ликвидацию свалок в Тюменской области выделено 207 млн рублей

С начала 2019 года в Тюменской области на рекультивацию 435 свалок власти выделили 207 млн руб. Как сообщили в пресс-службе губернатора, деньги направили в Тобольск, Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковскому и Голышмановскому городским округам, Аромашевскому, Бердюжскому, Вагайскому, Ишимскому, Омутинскому, Тобольскому, Тюменскому, Юргинскому, Ялуторовскому и Ярковскому муниципальным районам.

Более 12 млн руб. выделят на рекультивацию несанкционированных свалок в Нижнетавдинском районе. Как сообщала замгубернатора Ларисы Теплоуховой, всего в области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки, выявленных до 1 января 2019 года. Ранее губернатор Александр Моор заявлял, что в 2019 году за счет бюджета области планируется ликвидировать более 450 несанкционированных свалок.

Сегодня 12 свалок ликвидировано в Тюмени, две в Бердюжском и четыре в Юргинском муниципальных районах. Заключены пять муниципальных контрактов на выполнение работ в Тюмени и Тобольске, Голышмановском городском округе, Аромашевском и Ярковском муниципальных районах. «На стадии согласования в департаменте недропользования и экологии Тюменской области находятся еще несколько проектов. Проводятся электронные аукционы на выполнение подобных работ в Вагайском, Омутинском и Ялуторовском муниципальных районах»,— рассказали в пресс-службе.

С 1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов.