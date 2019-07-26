Парламент Башкирии готов ужесточить оборот пестицидов для защиты пчел

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев встал на защиту пчел, которые в последние месяцы в большом количестве погибают в различных регионах страны, в том числе в Башкирии. На своей странице в Facebook господин Толкачев назвал причину возникшей ситуации — «дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая». Спикер парламента считает, что за их оборотом необходимо установить контроль. «В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг, — отметил он. — Нам как ведущему медовому региону России необходимо принимать меры. Недопустимо, чтобы республика лишилась своего главного бренда».

Осенью, добавил Константин Толкачев, депутаты парламента республики совместно со специалистами минсельхоза, минэкологии, Роспотребнадзора и других ведомств примут «необходимый комплекс законодательных решений».

Олег Вахитов