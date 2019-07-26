На стройплощадке ЖК «Новинки Smart City» появились рабочие

На строительной площадке ЖК «Новинки Smart City» в настоящее время работает 55 строителей, а к началу следующего месяца планируется увеличить их число до двухсот. Об этом сообщает инициативная группа дольщиков жилищного комплекса.

Ранее сообщалось, что уже в октябре текущего года планируется ввести в эксплуатацию четыре дома ЖК. На работы по завершению строительство объектов ЖК в региональном бюджете предусмотрено 230 млн рублей.