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Фото: Андрей Абрамов

На стройплощадке ЖК «Новинки Smart City» появились рабочие

Строительные работы начались на крупнейшем долгострое Нижегородской области.

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На строительной площадке ЖК «Новинки Smart City» в настоящее время работает 55 строителей, а к началу следующего месяца планируется увеличить их число до двухсот. Об этом сообщает инициативная группа дольщиков жилищного комплекса.

Ранее сообщалось, что уже в октябре текущего года планируется ввести в эксплуатацию четыре дома ЖК. На работы по завершению строительство объектов ЖК в региональном бюджете предусмотрено 230 млн рублей.

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