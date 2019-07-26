Экипаж танкера Nika Spirit прибыл в Краснодар

Российские моряки, задержанные вместе с танкером Nika Spirit в порту Измаил Одесской области, прибыли в Краснодар, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF).

Как ранее писал “Ъ-Юг”, российское судно Nika Spirit было опознано Службой безопасности Украины как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, по этой причине судно задержано. На борту находились 10 моряков – граждан России. Танкер принадлежит компании «Фос шипинг менеджмент» из Геленджика (по другой версии, владелец судна – «Альтомар Шиппинг», аффилированной с ООО «Фос шипинг менеджмент»). Судно направлялось в порт Измаил на ремонт.

Анна Перова, Краснодар