В Нижегородской области объем отгруженной продукции за полгода вырос до 723 млрд рублей

По итогам первого полугодия предприятия обрабатывающей промышленности Нижегородской области отгрузили товара на 652,3 млрд руб., что на 4,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Заметнее всего выросли объемы промышленного производства химических веществ – на 35,5%, в том числе нефтепродуктов – на 18%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что рост связан с положительной динамикой отгрузки на «Сибур-Нефтехиме», «Сибур-Кстове», «Заводе синтанолов» и «Оргхиме». Также на увеличение объемов производства повлияли выход комплекса по выпуску поливинилхлорида «Русвинила» на проектную мощность и запуск ряда новых производств (ООО «Аэрозолекс», ООО «Компания Хома» и т.д.).

Среди предприятий обрабатывающей промышленности наиболее заметный рост также показали компании в сфере производства транспортных средств и оборудования (+29,7%) и в области производства готовых металлических изделий (+22,7%). Спад отмечается в сфере металлургического производства (-31,3%), электрооборудования (-15,6%) и мебели (-12,8%).

Объем производства предприятий в области водоснабжения и утилизации мусора вырос на 12,5%, в области добычи ископаемых – увеличился на 48%, а предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и паром – сократился на 9,1%.

Напомним, всего рост промышленного производства в Нижегородской области за январь-июнь составил 5,2%. Общий объем отгруженной продукции предприятиями промышленного производства составил вырос на 4,2% до 722,9 млрд руб.

Анастасия Еремина