Капремонт-2019: 700 метров «умных» труб укладывают энергетики на Обской

С начала лета Сибирская генерирующая компания развернула капитальные ремонты на магистральных теплосетях в Новосибирске. По заказу энергетиков привлеченные подрядные организации заменят 5 км трубопроводов на 12 участках.

На трех объектах в этом году будут укладывать так называемые «умные» трубы: на улице Мира, улице Обской и на улице Фабричной. Общая протяженность современных магистралей — 960 метров.

«Умная» труба оснащена системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет в режиме онлайн выявлять дефект трубопровода и определять место его возникновения. Система представляет собой провода, встроенные в тепловую изоляцию трубы, которые подают сигнал специальным устройствам — коверам, или переносным коммуникаторам. Снимать информацию с коверов специалисты могут на месте, делая объезды теплотрасс и подключаясь к ним с помощью компьютера, и дистанционно, когда данные автоматически передаются в диспетчерскую. Таким образом, состояние такой теплосети находится под постоянным контролем энергетиков.

На улице Обской специалисты уже приступили к укладке и монтажу новых труб и лотков. За последние три года на этой теплотрассе диаметром 500 мм и протяженностью 700 м (в однотрубном исполнении) было выявлено и устранено 12 серьезных дефектов. На сегодняшний день уже демонтировали 196 м старых труб. От исправности этой теплосети зависит теплоснабжение 48 объектов, в том числе 30 жилых домов, двух школ, детского сада и 12 прочих зданий. Стоимость капитального ремонта на этом объекте — 50 млн руб.

В настоящее время полным ходом идут работы по капремонту на всех запланированных участках магистральных теплосетей: на Ветлужской, Мичурина, Мира, Семьи Шамшиных, Фабричной, Деповской, Д. Бедного, Красном Факеле, Вокзальной магистрали и на двух участках улицы Фрунзе. Суммарно демонтировали 1459 м старых труб и уложили 692 м новых.

Замена крупных участков изношенных теплосетей позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла и горячей воды в зимний период.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК онлайн http://sibgenco.online.