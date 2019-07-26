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Moody's повысило прогнозы рейтингов Краснодара и Краснодарского края на «позитивные»

Агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Краснодара и Краснодарского края на уровне «B1» (высокий кредитный риск) и «Ba3» (существенный кредитный риск) соответственно. Тем не менее, прогнозы по региону и краевому центру изменены со «стабильных» на «политивные», сообщает «Финам».

Также международное рейтинговое агентство повысило прогнозы по Самарской и Нижегородской областям. Рейтинг Самарской области был подтвержден на уровне «Ba2», Нижегородской – «Ba3», что означает «существенные кредитные риски».

Василий Хитрых


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