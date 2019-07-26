«Афипский НПЗ» оштрафован на полмиллиона рублей за несчастный случай с работником

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил законность решения Ростехнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Афипский НПЗ» за нарушение требований промышленной безопасности, предприятие оштрафовано на 500 тыс. руб., сообщается в материалах суда. В ноябре прошлого года на заводе получил травмы слесарь-ремонтник.

Как следует из материалов суда, Северо-Кавказское управление Ростехнадзора провело проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего при чистке и ремонте установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона. Проверяющие пришли к выводу, что на производственных объектах ООО «Афипский НПЗ» не обеспечен контроль за производством газоопасных работ. Руководство предприятия не согласилось с результатами проверки, настаивая на том, что несчастный случай произошел по вине самого сотрудника, однако суд подтвердил правоту Ростехнадзора.

Анна Перова, Краснодар