Пять новосибирцев поборются за мандат умершего депутата Дмитрия Прибаловца

Пять партийных кандидатов зарегистрированы на довыборы депутата горсовета Новосибирска по округу №12 в Калининском районе, которые были объявлены после смерти депутата Дмитрия Прибаловца. Соответствующая информация опубликована в материалах избиркома Новосибирской области.

Процедуру регистрации прошли помощник депутата заксобрания Новосибирской области Алексей Манохин (КПРФ), замдиректора по общим вопросам компании «Сады гиганта» Павел Чернышев («Единая Россия»), помощница депутата горсовета Анастасия Жаркова (ЛДПР), директор компании-застройщика «Академ-развитие» Игорь Рытиков («Родина») и пенсионер Владислав Серебренников («Справедливая Россия»).

Избиретльная комиссия отказала в регистрации пяти кандидатам, в том числе одному партийному — пенсионеру МВД Дмитрию Ишунову от Партии роста. Также отказ получили четыре самовыдвиженца: сотрудник областной инспекции госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Игорь Березовский, предприниматель Вадим Петров, пенсионер Александр Шевченко и ветеран боевых действий на Северном Кавказе Сергей Щеглов.

Напомним, в феврале 2019 года депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец скончался в возрасте 47 лет. Господин Прибаловец избрался в горсовет в 2010 году как самовыдвиженец, затем переизбрался, в последнем созыве входил во фракцию «Единой России». Он выступал в защиту улицы Богдана Хмельницкого, часть которой была признана объектом культурного наследия. Депутат при жизни также руководил рабочей группой по вопросам улучшения экологической обстановки в городе.

Илья Галагуз