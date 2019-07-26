На Дону подрядчик отказался дорабатывать схему обращения с отходами

Власти Ростовской области подали в суд на связанную с депутатом областного Заксобрания Сергеем Замиховским компанию «Датум групп», которая занималась созданием схемы обращения с отходами, сообщает Donnews. Схема должна быть разработана до 1 января 2020 года, и теперь срок может быть сорван из-за суда.

«Датум Групп» уже разрабатывала подобную схему в 2016 году, тогда цена контрака составила 11,5 млн руб. Схема включала в себя все перемещения отходов от мусорного бака до мест переработки. Весной этого года власти региона снова провели конкурс на разработку этой же схемы с ценой контракта уже 8,5 млн руб., так как из-за изменений в федеральном законодательстве предыдущая схема стала неактуальной.

«Датум Групп» снова одержала победу, однако требования к работе поменялись настолько, что компания отказалась выполнять работу за указанную цену. Как поясняли в министерстве, это было связано с изменениями в федеральном законодательстве, из-за которых разработанная схема стала неактуальной. Победу в конкурсе снова одержало ООО «Датум Групп».

«В предыдущем варианте схемы у компании была необходимость собирать данные, которые детализировались до населённого пункта. Сейчас данные детализируются до домовладений. Раньше в схеме должно было быть 8 разделов, теперь — 13», - передает издание слова господина Замиховского.

Депутат уточнил, что компания выполнит возложенные на нее обязательства, когда суд вынесет соответствующее решение. Однако это может произойти позже 1 января 2020 года, и региональные власти сорвут установленные законом сроки.

Дарья Голякова