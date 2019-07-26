КВЗ получил 1,1 млрд рублей убытка по итогам работы в первом квартале 2019 года

ПАО «Казанский вертолетный завод» по итогам первого квартала 2019 года получило убыток в размере 1,14 млрд руб., сообщает TatCenter. Выручка предприятия составила 132,4 млн руб. против 2,68 млрд в первые три месяца прошлого года.

На заводе продолжается оптимизация штата, следует из отчета. Средняя численность работников в 2018 году составляла 5348 человек, по итогам первого квартала 2019 года — 5087 человек.

Как писал “Ъ-Казань”, по итогам 2018 года предприятие получило чистый убыток по РСБУ в размере 5,3 млрд руб. 2017 год предприятие закончило с прибылью 316 млн руб.

Казанский вертолетный завод входит в холдинг «Вертолеты России». Здесь производятся вертолеты семейства Ми-8, Ми-17, Ми-38 и «Ансаты».

“Ъ-Казань”