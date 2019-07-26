Стройка осваивается в эскроу

Сбербанк провел конференцию по новым принципам проектного финансирования



В Краснодаре состоялась пресс-конференция, посвященная изменениям в законодательстве, касающегося долевого строительства. В мероприятии приняли участие представители краевой администрации, Сбербанка и крупных застройщиков Краснодарского края. Речь шла о принципах проектного финансирования строительных проектов, а также о сути эскроу-счетов и перспективах кубанского рынка недвижимости в условиях изменившегося законодательства.

Поправки в 214-й ФЗ о долевом строительстве вступили в силу с 1 июля 2019 года. Теперь строительство жилых объектов с привлечением средств дольщиков будет вестись при непосредственном участии банков, который, с одной стороны, выступят гарантом сохранности денежных средств участников долевого строительства, а, с другой стороны, выступят кредиторами застройщиков.

Как рассказала и. о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, если раньше физическое лицо заключало договор долевого участия на приобретение жилья напрямую с застройщиком, передавая ему деньги, то теперь застройщик передает данные о покупателе в банк, который является его эскроу-агентом, где покупатель подписывает договор и вносит денежные средства на эскроу-счет. Пока строительная компания возводит объект, деньги находятся на депонированном счете в кредитной организации, которая несет 100-процентную гарантию их сохранности, а после окончания строительства и ввода объекта жилой недвижимости в эксплуатацию, деньги со счета направляются застройщику и на погашение кредита, если он брал кредитные средства.

«Мы – первый банк в России, который создал жилищную экосистему Домклик, открыли электронную регистрацию сделок и подготовили своих специалистов к работе с застройщиками по проектному финансированию. В Краснодарском крае уже идет финансирование ряда проектов, покупатели квартир открывают эскроу-счета в Сбербанке. До конца 2019 года планируется заключить еще 15 договоров со строительными компаниями. Покупать квартиры в жилых комплексах, возводимых с использованием банковского финансирования, безопасно даже на начальной стадии строительства», - рассказала Татьяна Сергиенко.

Первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко уточнил, что в регионе есть еще достаточно большое количество застройщиков, которые привлекают средства дольщиков по действующему до 1 июля законодательству. Чтобы не остановить строительство этих объектов, для данной категории компаний определены определенные критерии, которые позволяют привлекать средства по старой схеме. «Человек, желающий приобрести жилое помещение в этом доме, должен убедиться, имеется ли у застройщика соответствующее заключение от департамента по надзору в сфере долевого строительства. Это заключение о соответствии и возможности привлечения средств. Такая схема будет действовать только в течение переходного периода, по нашим прогнозам, не более двух-двух с половиной лет», - уточнил господин Алексеенко.

В настоящее время на Кубани уполномочены выдавать кредиты застройщикам 37 кредитных организаций. Как отмечает руководитель департамента по надзору в строительной сфере края Максим Карпенко, застройщики уже заключили с банками 28 договоров по эскроу-счетам, еще 77 заявок находятся на рассмотрении. «В крае уже 9 млн квадратных метров жилья строится по новым условиям», - подчеркнул глава департамента.

Татьяна Сергиенко отметила также, что проектное финансирование очень гибкое по процентам, которые будет оплачивать застройщик. По ее словам, чем больше будет накапливаться денег на эскроу-счетах строительной компании, тем меньше будет у него процентная ставка по кредиту. «По нашим расчетам, в первые полгода строительства процентная ставка с 12% годовых в может снизиться в два-три раза»- резюмировала и. о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.