Чистящее средство провело через СИЗО

Американцу, попавшему за решетку в России, пришлось потратить 1 млн руб. на свое здоровье. 53-летний Гейлен Грандстафф, обвиненный по делу о контрабанде наркотиков, провел почти два года в СИЗО. Он рассказал "Ъ FM", какой ущерб изолятор причинил его здоровью и раскрыл траты на восстановление.

Гейлен Грандстафф был пожарным в Техасе, встретил там русскую девушку, женился и переехал в Москву. В 2017-м он заказал на AliExpress чистящее средство, но оказалось, что в его состав входит запрещенное на территории России психотропное вещество.

Посылку с якобы чистящим средством доставили не почтальоны, а переодетые сотрудники таможни. Как только Грандстафф вскрыл упаковку, у порога оказались восемь человек: свидетели, переводчики, адвокат. И хотя американец утверждал, что ничего не знал о составе средства, и вообще хотел чистить им свой самогонный аппарат, его забрали.

Русский язык он почти не знает, и охранники в СИЗО запрещали ему общаться с женой на непонятном им английском. Пришлось писать письма со словарем, и это не самое страшное, рассказал Грандстафф: «В изоляторе было очень много людей, которые настроены против Америки. Они задирали меня, называли "Трампом", постоянно говорили: "Эй, ты больше не в Штатах, теперь ты в России". Если у них была возможность меня задеть, они ею пользовались, причем так делали и заключенные, и охранники. Я даже не знаю, кто хуже.

Мне угрожали, приходилось драться.

Я уверен, что и в Америке есть проблемы, но я никогда не слышал ни о чем подобном».

Ситуацию осложняет и то, что у американца болезнь Крона, которая влияет на кишечник. Есть тюремную еду он не мог — один раз попробовал и болел три дня. Так что супруге пришлось 20 месяцев оплачивать ему специальное меню. К тому же однажды при транспортировке его уронили конвоиры, и задержанный получил сотрясение мозга и серьезную травму колена. Лечение он продолжает и сейчас.

"Ъ FM" попросил Гейлена Грандстаффа посчитать все расходы: «За еду приходилось платить в среднем 30 тыс. руб. в месяц. Выбора не было: даже тюремные врачи признавали, что мне нужна диета, но в СИЗО такого меню не было. За лечение колена сейчас я тоже плачу из своего кармана. Операция на колене и консультации врача обошлись примерно в 250 тыс. руб. Плюс на следующей неделе у меня начинается курс физиотерапии, рассчитанный на четыре месяца. Не помню, сколько это стоит, но точно влетит в копеечку».

Итого получается почти 1 млн руб., и это за посылку, которая стоила 11 тыс. руб. Но Грандстафф настаивает, что были и хорошие моменты. Например, однажды ему разрешили сходить в тренажерный зал, также он научился неплохо рисовать и узнал новые русские слова, например, «шконка» и «шмон». Главным для него было — сохранять оптимизм, продолжает американец: «Все зависит от того, какой ты человек. Я не люблю проигрывать и не мог позволить им одолеть меня. Если ты твердо уверен, что скоро ситуация улучшится, никто не сможет это изменить. Никакие оскорбления и унижения не заставят тебя отказаться от своих убеждений. К тому же, там мне удалось завести несколько друзей, они хорошо со мной обращались. Я бы с удовольствием встретился с ними на свободе».

Любопытный нюанс: следствие по делу Грандстаффа вели сотрудники УВД по Западному округу Москвы, их коллеги в июне этого года задержали журналиста Ивана Голунова. Но дело американца до сих пор не закрыто: его вернули следователю, а Грандстаффа просто отпустили. Он находится даже не под подпиской о невыезде. Но его адвокат Антон Омельченко считает, что пока выводы делать рано: «Пока все складывается в пользу того, что до приговора это дело доводить никто не хочет.

Есть желание, чтобы оно было завершено раньше.

Эта статья предполагает ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Соответственно, и следственные действия по ней могут производиться в течение десяти лет и более. И, к сожалению для Грандстаффа, неопределенность по его делу может довольно-таки долго иметь место».

Гейлен Грандстафф объясняет свое освобождение работой адвокатов, вниманием прессы и своим гражданством. Невольно вспоминается разлетевшийся по соцсетям ролик с задержанием участников несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова. На нем видно, как к автозаку подводят мужчину, и после того, как он говорит: «I'm American», полицейский обращается к коллегам: «Кто американца привел? Американец, свободен!». В общем, можно сказать, задан тренд.

Следствие утверждало, что Гейлен Грандстафф приобрел чистящее средство для употребления не по назначению. Содержащееся в нем запрещенное вещество повышает уровень гормона роста и помогает спортсменам нарастить мышечную массу. Версия возникла потому, что у американца после работы в пожарной службе было атлетическое телосложение, и полицейские сочли его бодибилдером.

Иван Якунин