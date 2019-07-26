На Мещере разобрались не по-детски Молодежь микрорайона "Мещерское озеро" решила устроить самосуд над группой хулиганов.

В интернете опубликован видеоотчет о том группа молодежи, проживающей в микрорайоне «Мещерское озеро», провела «воспитательную беседу» с подростками, устроившими серию нападений на местных жителей.

На видео один из хулиганов извинился за нападения, а другой признался в том, что стрелял по людям из травматического пистолета.

Инициатива самостоятельно разобраться с хулиганами появилась после того как полиция не смогла найти группу подростков 12-15 лет, устаивавших нападения.