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Фото: Андрей Абрамов

На Мещере разобрались не по-детски

Молодежь микрорайона "Мещерское озеро" решила устроить самосуд над группой хулиганов.

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В интернете опубликован видеоотчет о том группа молодежи, проживающей в микрорайоне «Мещерское озеро», провела «воспитательную беседу» с подростками, устроившими серию нападений на местных жителей.

На видео один из хулиганов извинился за нападения, а другой признался в том, что стрелял по людям из травматического пистолета.

Инициатива самостоятельно разобраться с хулиганами появилась после того как полиция не смогла найти группу подростков 12-15 лет, устаивавших нападения.

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