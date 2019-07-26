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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Депутат ЗакСа попросил проверить факт продажи билетов на парад ВМФ

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с просьбой провести проверку по факту сообщений о продаже билетов на празднование Дня ВМФ. Парламентарий просит принять меры в отношении лица, осуществляющего продажу билетов.

Напомним, что информация о продаже пригласительных билетов на военно – морской парад появилась в соцсетях 24 июля. По данным СМИ, стоимость одного билета составляла 500 руб. При этом официально билетов в продаже нет, они распространяются бесплатно, среди ветеранских и общественных организаций.

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