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Фото: Андрей Абрамов

Продлен арест экс-директора Дорфонда

Кстовский водоканал сливает кредитора.

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Суд продлил до 26 октября арест экс-директору Дорфонда Нижегородской области, предпринимателю Олегу Захарову, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Захаров был основным кредитором обанкротившегося водоканала Кстовского района, который он, по мнению следствия, контролировал через дружественных ему конкурсных управляющих. Предприниматель был арестован в начале июля.

Следствие также считает, что в то время, когда Захаров возглавлял ООО «Водоканал Кстовского района», бывшего основным подрядчиком МУПа, аварии на сетях устранялись только после возникновения чрезвычайных ситуаций.

Захаров ранее уже был осужден по делу о незаконной допэмиссии акций Новомирского горно-обогатительного комбината, по которому также в статусе свидетеля проходила Гуля Ходырева, жена в то время губернатора Нижегородской области Геннадия Ходырева.

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