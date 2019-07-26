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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Ульяновске готовность к новому отопительному сезону оценили на 73%

Ульяновск готов к отопительному сезону на 73%, сообщает городская администрация со ссылкой на и.о. заместителя главы города Алексея Егорова.

«Ведомственные котельные и ресурсоснабжающие организации готовы к отопсезону на 77%, управляющие компании – на 70%»,– сказано в сообщении.

Учреждения культуры подготовились к холодам на 93%, медучреждения – на 74%. В образовательных организациях к наступлению зимы готовы на 82%, спорта – на 72%.

Как отметили городские власти, процент готовности к отопительному сезону выше планового показателя.

Сабрина Самедова


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