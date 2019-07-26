Россельхознадзор заявил о массовой гибели пчел в Томской области

Россельхознадзор по Томской области начал получать обращения пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов о массовой гибели пчел. Об этом сообщил врио главы управления Вадим Чиркин в пятницу.

По его мнению, причиной гибели насекомых могли стать пестициды и агрохимикаты. «Ни для кого ни секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней»,— говорится в обращении Вадима Чиркина, опубликованном на сайте ведомства. Но господин Чиркин отметил, что нельзя во всем обвинять сельхозпользователей. «Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов»,— сказал глава областного Россельхознадзора.

Ранее на территории Томской области правоохранительные органы выявили факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. «Особую настороженность вызывала химическая продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами. При несоблюдении регламента применения пестицидов существует реальная опасность нанесения вреда человеку, окружающей природной среде, животному и растительному миру»,— говорит Вадим Чиркин.

Напомним, массовая гибель пчел также наблюдается и в других регионах — Татарстане, Орловской области, Удмуртии и на Алтае. Как писал “Ъ”, в Алтайском крае пострадала 81 пасека и несколько сотен пчелосемей погибли. Общее число алтайских пасек составляет около 10-12 тыс. Сейчас в крае функционирует рабочая группа, которая пытается выяснить причину гибели насекомых.

Юлия Сасевич