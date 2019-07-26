Уникальный объект малой энергетики

Новая веха в сфере децентрализованного энергоснабжения в Российской Федерации: Группа компаний «МКС» ввела в эксплуатацию первую в стране модульную электростанцию суммарной мощностью 18 МВт на базе газопоршневых двигателей MWM – TCG 2032B (4,5 МВт). Объект реализован для золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» в Пластовском районе Челябинской области. Специально для данного проекта специалисты «МКС» первые в России разработали и построили инновационные двухэтажные блок-модули, выполнив весь комплекс работ «под ключ».



Мини-ТЭС для ЗИФ «Светлинская» на сегодняшний день является первой в России модульной электростанцией на базе самых крупногабаритных двигателей MWM (TCG 2032B 4,5 МВт), полностью спроектированной и построенной российскими специалистами – Группой компаний «МКС». Суммарная мощность объекта составляет 18 МВт. Электростанция состоит из четырех блок-модулей-«гигантов». Высота каждой конструкции достигает 8,73 метра, длина – 16,99, ширина – 12,08 метра.

«Мы первые в России предложили оптимальное решение по строительству двухэтажных блок-модулей, которые позволяют обеспечивать свободный доступ ко всем элементам газопоршневого двигателя как снаружи, так и внутри, - рассказал директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. - Но мы не только спроектировали и изготовили в своих производственных цехах блок-модули, но и оснастили объект своими системами вентиляции и отопления, тем самым предложив полную пакетировку самых крупногабаритных двигателей MWM».

Концепция модульной электростанции позволяет собирать объект словно «конструктор»: один блок-модуль состоит из восьми небольших контейнеров, смонтированных в два этажа. Это значительно облегчает транспортировку и сборку электростанции, а, следовательно, ускоряет и удешевляет строительство объекта. «Пятно застройки» одного блок-модуля составляет 18 м х 12 м. Для экономии места соседние блок-модули можно устанавливать стена к стене. Данная комбинация делает модульную электростанцию от «Группы компаний МКС» очень привлекательным энергетическим решением, особенно для тех предприятий, которым необходимо удовлетворить большой спрос на электроэнергию в удаленных местах в кратчайшие сроки.

«В настоящий момент электростанция снабжает электричеством и теплом крупнейшую золотоизвлекательную фабрику России, - рассказал директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. – Одно из главных преимущество блочно-модульной электростанции – возможность поэтапного увеличения объекта до шести блоков, установленных в ряд. В случае необходимости, электростанция «Светлинская» может нарастить свои мощности до 27 МВт».

По оценкам экспертов, собственная электростанция позволит золотоизвлекатльной фабрике снизить стоимость электроэнергии в 3 раза. Тепло, как побочный продукт, будет доставаться бесплатно. Модульная электростанция будет работать в параллельном режиме с внешней сетью. Срок окупаемости объекта составит около 3 лет.