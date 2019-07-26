На ремонт 1,5 км улицы Карима в Уфе выделено 157,81 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы назначило на 29 июля аукцион на отбор подрядчика капитального ремонта улицы Мустая Карима. Контракт стоимостью до 157,81 млн руб. предусматривает ремонт участка улицы протяженностью 1,59 км, начиная с угла улицы Коммунистической до парка имени Якутова.

Как следует из аукционной документации, на первом этапе должен быть отремонтирован участок от угла с улицей Коммунистической до Чернышевского, где находится вход в квартал «Арт-квадрат». Все работы должны быть завершены до 15 октября 2020 года.

Большую часть суммы на исполнение контракта — 135 млн руб. выделяет бюджет республики, остальное — город и федеральный бюджеты.

Число полос движения на магистральной части улицы Карима должно увеличиться с двух до четырех. Работы предусматривают переустройство кабельных линий, сетей водоснабжения и водоотведения, наружного освещения. Подрядчик обязан дать пятилетнюю гарантию на нижний слой покрытия, четырехлетнюю — на верхний слой, три года — на люки, два года — на бортовой камень.

Майя Иванова