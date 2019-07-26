Грузооборот Новороссийского порта за январь-май 2019 года составил 59,8 млн тонн

Группа НМТП (Новороссийский морской торговый порт) зафиксировала собственный грузооборот (с учетом продажи ООО «НЗТ») за пять первых месяцев текущего года в размере 59,8 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он вырос на 2,2%.

Как сообщают в компании, основным драйвером роста объемов перевалки сырой нефти (+11,8%) стало общее увеличение экспорта сырья из России, а рост объемов перевалки химических грузов (+60,2%) обусловлен увеличением отгрузок неопасных минеральных удобрений по прямому варианту. На 20,6% отмечен также рост объемов перевалки железорудного сырья. Это связывают с ростом отгрузок брикетов железной руды в направлении Европы и Азии.

В целом объем перевалки наливных грузов на терминалах Группы НМТП в январе-мае 2019 года составил 45,96 млн тонн (рост год к году на 8,2% или 3,5 млн тонн). Грузооборот навалочных грузов (с учетом продажи ООО «НЗТ) снизился на 25,9% и составил 5 млн тонн. Объем перевалки генеральных грузов сократился на 4,4%, или 275 тыс. тонн, и составил 5,99 млн тонн. Грузооборот контейнеров через причалы НМТП составил 2,7 млн тонн, что на 2,5% больше объемов января-мая 2018 года. Грузооборот прочих грузов составил 74 тыс. тонн, снизившись на 75,7% относительно аналогичного периода прошлого года.

Василий Хитрых